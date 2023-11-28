Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:20

Евсеев рассказал, как мог перейти в «Витесс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, что он мог уехать в нидерландский «Витесс».

«Оглядываясь назад, понимаю, что надо было лет в 20 уходить куда-нибудь в аренду. А так, я сидел и ждал шанса. По итогу только в 23 года ушел. А мог раньше уйти и в клуб Премьер-лиги, и в голландский «Витесс». Мне сказали: «Тренируешься с главной командой, играешь за вторую». Может быть, через два матча я бы уже дебютировал за главную команду, а может, через год так бы ни одного матча не сыграл. Этого уже никто не узнает», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 29-летний Евсеев выступает за «Текстильщики». За свою карьеру полузащитник выступал за «Зенит», «Урал», «Факел» и «Уфу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-evseev-mog-perejti-v-gollandskij-vitess/
Алексей Евсеев
Футбол
РПЛ
ФК Витесс
Обсудить
Читайте также
«Соцсети разрушают демократию». У мэра Парижа сдали нервы из-за подготовки к Олимпиаде-2024
«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Хлусевич заявил, что поехал бы играть в Европу с понижением зарплаты: «Это мечта»

Хлусевич объяснил неудачные результаты «Спартака» в первом круге РПЛ