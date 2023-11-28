Евсеев рассказал, как мог перейти в «Витесс»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал, что он мог уехать в нидерландский «Витесс».

«Оглядываясь назад, понимаю, что надо было лет в 20 уходить куда-нибудь в аренду. А так, я сидел и ждал шанса. По итогу только в 23 года ушел. А мог раньше уйти и в клуб Премьер-лиги, и в голландский «Витесс». Мне сказали: «Тренируешься с главной командой, играешь за вторую». Может быть, через два матча я бы уже дебютировал за главную команду, а может, через год так бы ни одного матча не сыграл. Этого уже никто не узнает», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 29-летний Евсеев выступает за «Текстильщики». За свою карьеру полузащитник выступал за «Зенит», «Урал», «Факел» и «Уфу».