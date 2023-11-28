Хлусевич заявил, что поехал бы играть в Европу с понижением зарплаты: «Это мечта»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» ответил на вопрос, перешел ли бы он в европейский клуб, если бы получил хорошее предложение.

«Всю жизнь играл в футбол не ради денег. Могу честно сказать: если поступит хорошее предложение от топ-клуба, поеду и на меньшие деньги, чем зарабатываю в «Спартаке». Поиграть в Европе — мечта! Но при этом я обожаю «Спартак», влюблен в этот клуб, в его болельщиков. Меня все устраивает в России, ну, кроме того, что нет фанатов», — сказал Хлусевич «СЭ».

Хлусевич перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в начале 2022 года. В текущем сезоне футболист провел за команду 12 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами.