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Сегодня, 11:09

Евсеев считает, что Дзюба точно стал своим в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Евсеев рассказал о совместных тренировках с Артемом Дзюбой в питерской команде.

«Он такой человек. Любит пошутить. Иногда, конечно, чуть перебарщивал, но в целом хороший парень, смешной. В «Зените» он точно стал своим. Подкалывал ли его за спартаковское прошлое? Нет, такого не было», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. Всего за петербуржский клуб он провел 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-evseev-v-zenite-dzyuba-tochno-stal-svoim/
Алексей Евсеев
Артем Дзюба
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