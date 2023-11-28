Гришин считает, что ВАР порой сильно затягивает матчи

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о работе ВАР.

«ВАР порой сильно затягивает матчи и негативно влияет на динамику. Не хочется, чтобы встречи шли еще дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, если судья на ВАР фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10-15 секунд», — приводит слова Гришина RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.