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Судейство

Сегодня, 11:49

Гришин считает, что ВАР порой сильно затягивает матчи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о работе ВАР.

«ВАР порой сильно затягивает матчи и негативно влияет на динамику. Не хочется, чтобы встречи шли еще дольше. В данном отношении надо брать пример с Европы. Там, если судья на ВАР фиксирует нарушение, главный даже не подходит к монитору, а, доверяя коллеге, сразу выносит решение. У нас же повтор смотрят по десять минут, хотя эпизоды очевидные. Можно даже не идти к монитору. На мой взгляд, вердикт следует выносить за 10-15 секунд», — приводит слова Гришина RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1237606-grishin-var-mnenie-futbol
Футбол
Александр Гришин
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