Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:44

Юрист объяснил, почему Кордоба не избежит дисквалификации за непристойный жест

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, почему игрок «Краснодара» Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:3).

«Кордобу однозначно дисквалифицируют. Вопрос только на сколько, а также будет ли он дополнительно наказан еще и денежным штрафом? На первый взгляд ситуация с Кордобой очень похожа на историю с Соболевым. Однако разница в том, что Соболев продемонстрировал оскорбительной жест игроку команды-соперника, а Кордоба — судье. Оскорбление судьи наказывается более строго. Срок дисквалификации Кордобы за сам проступок может составить от двух до четырех матчей, как и в случае с Соболевым. Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев. Причем перерыв в чемпионате не будет включен в этот срок. Но если рецидива нет, то Кордобу, скорее всего, дисквалифицируют на четыре матча. И, вероятно, дополнительно оштрафуют. Сумма штрафа за оскорбление судьи составляет до 500 тысяч рублей, что в 10 раз больше штрафа за аналогичное оскорбление игрока», — приводит слова Федореева «Газета.Ru».

После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/28/21803635.shtml?updated
Джон Кордоба
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
2
Обсудить
Читайте также
Глава UFC Дана Уайт провел 86 часов на одной воде
Сгущенка на льду. Чем отличились Валиева и другие фигуристы на «Гран-при» в Москве
СМИ узнали о возможном изъятии арены у россиян в Хельсинки из-за новых санкций ЕС
Аксенов доложил Путину о масштабах разрушений в Крыму из-за шторма
The Guardian сообщила об изменении принципов призыва в ВСУ
Страховая пенсия по старости: с 1 января 2024 года будет мощное повышение
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Гендиректор «Балтики» Волженкин — о снежном матче со «Спартаком»: «Все превратилось в сплошную борьбу»
В «Балтике» объяснили, почему клуб покинул спортивный директор, но не Игнашевич
«Кредит доверия к Игнашевичу? Мы верим в тренера — игра вселяет оптимизм». Интервью гендиректора «Балтики»
Игнатьев считает, что «Урал» по праву одержал победу в матче 16-го тура РПЛ с «Краснодаром»
Гаджиев считает, что дисквалификация Кордобы станет ударом для «Краснодара»
Миронов заявил, что первый тайм «Ростова» против «Пари НН» выдался очень тяжелым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Генеральный директор «Балтики» Волженкин: «Мы не беспросветные аутсайдеры»

Евсеев считает, что Дзюба точно стал своим в «Зените»