Юрист объяснил, почему Кордоба не избежит дисквалификации за непристойный жест

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Спортивный юрист Валерий Федореев объяснил, почему игрок «Краснодара» Джон Кордоба не сможет избежать дисквалификации за показ непристойного жеста арбитру матча 16-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (1:3).
«Кордобу однозначно дисквалифицируют. Вопрос только на сколько, а также будет ли он дополнительно наказан еще и денежным штрафом? На первый взгляд ситуация с Кордобой очень похожа на историю с Соболевым. Однако разница в том, что Соболев продемонстрировал оскорбительной жест игроку команды-соперника, а Кордоба — судье. Оскорбление судьи наказывается более строго. Срок дисквалификации Кордобы за сам проступок может составить от двух до четырех матчей, как и в случае с Соболевым. Однако при рецидиве, то есть если Кордоба раньше уже наказывался за аналогичное нарушение, срок его дисквалификации может быть увеличен до трех месяцев. Причем перерыв в чемпионате не будет включен в этот срок. Но если рецидива нет, то Кордобу, скорее всего, дисквалифицируют на четыре матча. И, вероятно, дополнительно оштрафуют. Сумма штрафа за оскорбление судьи составляет до 500 тысяч рублей, что в 10 раз больше штрафа за аналогичное оскорбление игрока», — приводит слова Федореева «Газета.Ru».
После завершения матча с «Уралом» Кордоба показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.
Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.