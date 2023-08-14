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РПЛ

Сегодня, 19:19

«Факел» близок к подписанию опорника польского «Радомяка» Селе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Радомяка» Табо Селе может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

По информации источника, 26-летний южноафриканец ждет оформления визы и в ближайшее время должен вылететь в Россию. Если все пройдет по плану, то Селе разорвет контракт с польским клубом и перейдет в «Факел» в статусе свободного агента.

Селе выступает за «Радомяк» с 2021 года. Он провел за польский клуб 33 матча, отличившись двумя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 350 тысяч евро.

«Факел» остается единственной командой РПЛ, не набравшей очков в сезоне-2023/24. Воронежцы замыкают турнирную таблицу.

Источник: https://t.me/karpinside/28974
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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