Стало известно, как президент «ПСЖ» пытался уговорить Мбаппе остаться

Стало известно, какие аргументы использовал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в клубе.

По данным L'Equipe, функционер настаивал на том, что француз не может уйти в «Реал» бесплатно. Также Аль-Хелаифи заявил, что переход Мбаппе в мадридский клуб «узаконит Суперлигу», так как в создании турнира заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. В-третьих, Аль-Хелаифи говорил Мбаппе, что «большие игроки оставляют трансферные сборы для своих клубов».

Две недели назад форвард сообщил, что покидает «ПСЖ». В СМИ писали, что футболист уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.