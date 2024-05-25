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Сегодня, 13:12

Стало известно, как президент «ПСЖ» пытался уговорить Мбаппе остаться

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Стало известно, какие аргументы использовал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, чтобы убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в клубе.

По данным L'Equipe, функционер настаивал на том, что француз не может уйти в «Реал» бесплатно. Также Аль-Хелаифи заявил, что переход Мбаппе в мадридский клуб «узаконит Суперлигу», так как в создании турнира заинтересован президент «Реала» Флорентино Перес. В-третьих, Аль-Хелаифи говорил Мбаппе, что «большие игроки оставляют трансферные сборы для своих клубов».

Две недели назад форвард сообщил, что покидает «ПСЖ». В СМИ писали, что футболист уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 44 гола и сделал 10 результативных передач в 47 матчах за парижан во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Нассер Аль-Хелаифи
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