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Сегодня, 17:57

«Факел» интересуется голкипером «Рубина» Беленовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Факел» проявляет интерес к 36-летнему голкиперу «Рубина» Александру Беленову, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Рубин» не рассчитывает на Беленова, несмотря на действующий до июня 2024 года контракт. В минувшем сезоне Первой лиги вратарь сыграл лишь в трех матчах.

Летом 2022 года Беленов перешел в «Рубин». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее он играл за «Салют», «Спартак», «Кубань», «Анжи» и «Уфу».

В минувшем сезоне он провел за «Рубин» четыре матча и пропустил семь мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/fakel-interesuetsya-golkiperom-rubina-belenovym-258935/
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