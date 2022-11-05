«Факел» — «Краснодар»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 5 ноября , состоится матч 16-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Факел» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

За всю свою историю команды встречались два раза и «быкам» пока не удавалось победить соперника. В первом круге «Факел» и «Краснодар» сыграли вничью 2:2, а в 2011 году, в рамках 1/16 финала Кубка России, воронежцы победили 2:1.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Факел» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».