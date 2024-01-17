«Факел» объявил о возвращении Акбашева

Бывший полузащитник «Факела» Роман Акбашев снова стал игроком воронежцев, сообщает пресс-служба клуба.

17 января об уходе 32-летнего игрока объявил «Ростов», Акбашев перешел в ростовскую команду из «Факела» летом прошлого года.

«Расставание было недолгим. С возвращением, Роман. Сине-белый однажды — сине-белый навсегда», — сказано в сообщении пресс-службы воронежцев.

В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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