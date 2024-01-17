Шмаров сомневается, что Моуринью согласился бы работать в России

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, может ли португальский тренер Жозе Моуринью продолжить карьеру в России.

«Навряд ли. Денег у него хватает и седых волос тоже. Поэтому я думаю, в Россию не поедет. И вообще, я думаю, эту тему надо закрывать, чтобы к нам и футболисты и тренеры из недружественных стран не ехали», — цитирует Шмарова Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.