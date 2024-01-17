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Сегодня, 20:48

Шмаров сомневается, что Моуринью согласился бы работать в России

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, может ли португальский тренер Жозе Моуринью продолжить карьеру в России.

«Навряд ли. Денег у него хватает и седых волос тоже. Поэтому я думаю, в Россию не поедет. И вообще, я думаю, эту тему надо закрывать, чтобы к нам и футболисты и тренеры из недружественных стран не ехали», — цитирует Шмарова Metaratings.ru.

16 января «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе из Рима с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/shmarov-vryad-li-mourinyu-poedet-v-rossiyu-324935/
Валерий Шмаров
Футбол
РПЛ
Жозе Моуринью
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