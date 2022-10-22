«Факел» вырвал ничью у «Ростова» в добавленное время

«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Факелом» в матче 14-го тура чемпионата России — 1:1.

Нападающий воронежского клуба Максим Максимов не смог реализовать пенальти на 31-й минуте встречи — его удар отразил голкипер гостей Сергей Песьяков.

Счет в игре открыл полузащитник «Ростова» Данил Глебов на 50-й минуте.

Окончательный счет в матче установил форвард «Факела» Георгий Гонгадзе, который на 90+7-й минуте реализовал пенальти и принес своей команде ничью.

«Факел» играл в меньшинстве с конца первого тайма. Полузащитник хозяев Олег Дмитриев получил прямую красную карточку и был удален с поля на 45-й минуте.

«Ростов» набрал 26 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 12 очками — на 13-й строчке.