«Факел» выступил с обращением к болельщикам после четырех поражений на старте сезона

«Факел» опубликовал обращение к болельщикам клуба после четырех подряд поражений на старте сезона-2023/24.

Команда проиграла в Кубке России «Сочи» (1:3), в РПЛ — «Ростову» (1:2), «Локомотиву» (1:4) и «Балтике» (1:2).

«Клуб и команда понимают, что начало сезона вышло крайне неудачным. Мы заранее понимали, что второй сезон на уровне РПЛ будет намного тяжелее, чем первый. Мы открыто говорили об этом. Несмотря на это, мы заверяем вас: никто не опустит руки. Ни один тренер, ни один игрок, ни один сотрудник. Мы проделали слишком большой путь вместе, чтобы сдаться.

Мы помним, что «Факел» ни разу в своей истории не проводил на высшем уровне отечественного футбола три сезона подряд. Но за последние годы мы уже основательно обновили список клубных рекордов. Так что нам есть что доказывать. Есть для кого биться — для вас, дорогие болельщики. Мы настроены на борьбу.

Мы просим вас объединиться вокруг команды в этот тяжелый момент. Нам все по плечу, только когда мы вместе с вами», — говорится в заявлении «Факела».

Следующий матч воронежский клуб проведет завтра, 9 августа, против ЦСКА в Кубке России. В чемпионате России «Факел» 13 августа сыграет с «Зенитом».