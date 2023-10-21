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Сегодня, 17:29

Федотов назвал закономерной ничью ЦСКА с «Рубином»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча против «Рубина» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

«Думаю, итог матча закономерен. Создается впечатление, что мы могли победить, но обе команды сражались и показывали свой класс. Хотели победить, но вышла нулевая ничья, хотя моменты у нас были. Мы даже забили гол, имели хорошие возможности, которыми не смогли распорядиться», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА набрал 18 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» — 13 очков и 10-е место.

Армейцы в следующем матче примут «Краснодар» 29 октября. Казанцы дома сыграют с «Балтикой» 27 октября.

Источник: ФК ЦСКА
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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