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Федотов о работе арбитров: «Судить уже некому. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в комментарии для «СЭ» оценил уровень судейства в текущем сезоне РПЛ.

«Можно ли сказать, что судейство в этом сезоне лучше, чем в прошлом? Надо анализировать. Судить уже некому. Многие арбитры отстранены из-за допущенных ошибок. Это не мой анализ, а анализ судейского комитета. Судья — расстрельная профессия? Мы в этом все. И в топ-лигах такое же. Кто-то доволен, кто-то нет. То, что нужно что-то улучшать, читается между строк», — сказал Федотов «СЭ».

После 20 туров ЦСКА с 35 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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