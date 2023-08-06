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Сегодня, 18:04

Федотов: «Ждем усиления. Ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где каждое утро новый урожай»

Мария Гусева
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов похвалил молодых игроков клуба и высказался о возможном усилении.

«Мальчики — молодцы. Пытаются создавать конкуренцию, трудятся самозабвенно, выходят с большой самоотдачей, — цитирует «РБ Спорт» Федотова. — Мы всю душу вкладываем в их развитие, думаю, и болельщикам приятно видеть своих воспитанников. Но в вопросе о том, смогут ли выдержать на длинной дистанции и решить задачу, с вами согласен. Ждем ли усиления? Ждем. Наши ребята развиваются, но это не грибы в лесу, где утром пришел — и новый урожай нарезал».

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в турнире команда проведет дома против «Сочи», встреча пройдет 13 августа.

Источник: РБ Спорт
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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