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Сегодня, 13:55

Фернандеш рассказал, что думает о возвращении Мусаева в «Краснодар»

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева в краснодарский клуб.

«Конечно, удивительно, что «Краснодар» уволил Ивича, учитывая небольшой разрыв с «Зенитом». Но здорово, что Мусаев вернулся. Я помню его. Он всегда придерживался мысли, что необходимо владеть мячом и контролировать ход игры. Я думаю, что он способен поддерживать команду на ведущих позициях в лиге», — цитирует Фернандеша Metaratings.ru

«Краснодар» после 22 матчей с 43 очками лидирует в чемпионате России.

Мусаев возглавил «Краснодар» в марте этого года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством команда провела два матча, одержала одну победу и один раз сыграла вничью.

Ранее он возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/fernandesh-musaev-sposoben-podderzhivat-krasnodar-na-vedushikh-poziciyakh-v-rpl-351118/
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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