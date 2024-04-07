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Сегодня, 14:05

На матче ЦСКА и «Факела» провели минуту молчания в память о погибших во время теракта в «Крокусе»

Алина Савинова
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Перед матчем 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Факелом» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве прошла минута молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Обе команды вышли на поле в специальных памятных футболках, посвященных происшествию в Красногорске.

Символический удар по мячу перед матчем нанесли начальник старших контролеров-распорядителей «ВЭБ Арены» Николай Подгурский и старший контролер-распорядитель Александр Логинский, которые принимали участие в спасении людей из «Крокус Сити Холла». Также, как сообщает пресс-служба ЦСКА, на игре присутствуют сотрудники «Крокуса», скорой помощи Московской области, пожарные и другие работники, внесшие вклад в спасение людей во время трагедии.

22 марта в подмосковном «Крокусе» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

После 22 туров армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда из Воронежа набрала 26 баллов и располагается на 11-й позиции в РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Факел».

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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