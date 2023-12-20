Источник: «Фламенго» отказался платить «Зениту» 25 миллионов евро за Клаудиньо

«Фламенго» в поисках атакующего полузащитника сделал предложение «Зениту» о переходе Клаудиньо, сообщает Coluna do Fla.

По данным источника, российский клуб потребовал за 26-летнего бразильца 25 миллионов евро, на что получил отказ. При этом полузащитник «Зенита» дал согласие на переход. «Фламенго» не стал продолжать переговоры и переключился на хавбека «Ривер Плейта» Николаса де ла Круса.

Ранее агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия назвал ложью переговоры с «Фламенго».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах.