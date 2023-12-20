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РПЛ

Сегодня, 16:55

В Зимнем кубке РПЛ-2024 сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Руслан Минаев
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российская премьер-лига объявила состав участников Зимнего кубка-2024.

В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Матчи пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

В 2023 году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля набрала 8 очков и опередила «Краснодар"(2-е место, 6 очков), «Сочи» (3-е место, 3 очка) и «Ростов» (4-е место, 1 очко).

РПЛ
ФК Кайрат
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Шабаб Аль-Ахли
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