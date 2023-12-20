В Зимнем кубке РПЛ-2024 сыграют «Спартак», «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ

Российская премьер-лига объявила состав участников Зимнего кубка-2024.

В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Матчи пройдет со 2 по 14 февраля 2024 года на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

В 2023 году турнир проходил со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля набрала 8 очков и опередила «Краснодар"(2-е место, 6 очков), «Сочи» (3-е место, 3 очка) и «Ростов» (4-е место, 1 очко).