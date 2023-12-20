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Сегодня, 17:29

Ташуев поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию

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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» решение исполкома Российского футбольного союза (РФС) отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение было принято на заседании исполкома РФС, который состоялся в среду, 20 декабря.

«Все правильно решили в РФС. Я считаю, что нужно убеждать и показывать своим примером, что у нас есть футбол. Везде самое главное первенство — это чемпионаты своих стран. Тут болельщики поддерживают свои клубы. Например, если «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» и стал чемпионом, то фанаты будут больше рады этому, чем победе в Лиге чемпионов», — сказал Ташуев «СЭ».

Также Ташуев добавил, что при отсутствии международных соревнований необходимо развивать футбол в России.

«Пока такая пауза есть, мы должны что-то новое развивать в России. У нас интересный чемпионат, идут реформы. Вот это правильное направление. И, конечно, нужно ждать, когда наконец восторжествует справедливость и мы вернемся в мировой футбол и будем дальше играть как раньше. Остается сказать про справедливость по отношению к нашему спорту, но это уже другая составляющая, которую нам не нужно ждать», — сказал Ташуев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Футбол
РФС
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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