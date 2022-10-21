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Сегодня, 11:32

Фоменко будет руководить ЦСКА в матче с «Оренбургом» из-за дисквалификации Федотова

Виктория Кравченко

Тренер Олег Фоменко будет руководить ЦСКА в матче 14-го РПЛ с «Оренбургом» в связи с дисквалификацией Владимира Федотова, сообщила пресс-служба армейцев.

20 октября КДК РФС отстранил Федотова на один матч, а также на одну игру условно по итогам матча 13-го тура РПЛ армейцев со «Спартаком».

Матч состоялся в воскресенье, 16 октября. После первого тайма между тренерами произошла перепалка, испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоится 23 октября. Начало в 14.00 мск.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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