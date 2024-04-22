Forbes включил Тюкавина и Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

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Журнал Forbes включил спортсменов в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет.
В список вошли нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин, защитник баскетбольного «Реала» Егор Демин, форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин, киберспортсмены Данил Крышковец, Денис Сигитов и Станислав Поторак, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова, гимнастка Лала Крамаренко и теннисистка Мирра Андреева.
В прошлом году в этот рейтинг вошли создатель футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, киберспортсмен Антон Шкредов и теннисистка Вероника Кудерметова.
f0rz
Волгоградец, что думаешь?) Втч и по поводу последнего матча и перспектив в Мадриде?
22.04.2024