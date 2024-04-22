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Сегодня, 18:55

Forbes включил Тюкавина и Мирру Андрееву в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Журнал Forbes включил спортсменов в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет.

В список вошли нападающий футбольного «Динамо» Константин Тюкавин, защитник баскетбольного «Реала» Егор Демин, форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин, киберспортсмены Данил Крышковец, Денис Сигитов и Станислав Поторак, пловцы Климент Колесников и Евгения Чикунова, гимнастка Лала Крамаренко и теннисистка Мирра Андреева.

В прошлом году в этот рейтинг вошли создатель футбольного клуба «Амкал» Герман Попков, киберспортсмен Антон Шкредов и теннисистка Вероника Кудерметова.

Источник: Сайт Forbes
Николай Голдобин
Теннис
Футбол
Хоккей
КХЛ
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
Константин Тюкавин
Мирра Андреева
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