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Сегодня, 19:00

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть трансляцию дерби Москвы в прямом эфире

ЦСКА сыграет со «Спартаком» в московском дерби 25 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Заболотный (ФК ЦСКА).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА на своем поле примет «Спартак» в столичном дерби в четверг, 25 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

21-й тур перенесли с марта на апрель из-за выборов президента РФ.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
25 апр, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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