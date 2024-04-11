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Сегодня, 15:45

Форвард «Динамо» Тюкавин станет отцом

Алина Савинова
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин станет отцом, сообщает пресс-служба московского клуба.

Футболист и его супруга Алена Шабурова провели гендер-пати на «ВТБ Арене» и узнали пол малыша. У пары родится девочка.

Тюкавин и Шабурова познакомились в 2016 году, а поженились 5 июня 2023-го. Супруга футболиста является дочерью шестикратного победителя чемпионата мира по хоккею с мячом Сергея Шабурова.

Тюкавин выступает за «Динамо» с января 2021 года. Всего за основную команду бело-голубых 21-летний нападающий провел 119 матчей, в которых отметился 33 голами и 24 результативными передачами.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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