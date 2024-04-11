КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Пари НН» Юрана на два матча условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — один год», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».

После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.