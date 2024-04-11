КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Пари НН» Юрана на два матча условно

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — один год», — цитирует Григорьянца РИА «Новости».
После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство судейством в подтрибунном помещении.
«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.