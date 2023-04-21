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Илья Садыгов — о слухах про переход на менеджерскую роль в «Химках»: «Бред. Что в следующий раз напишут?»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Илья Садыгов.
Фото ФК «Химки»
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Форвард «Химок» Илья Садыгов в интервью «СЭ» опроверг слухи о том, что ему была предложена менеджерская должность в команде.

«Даже не представляю, кто вообще мог такое придумать. На тот момент мне был 21 год — молодой пацан, который в большом футболе толком ничего не видел, будет управлять профессиональным клубом? Полный бред. Когда прочитал об этом, посмеялся, конечно, но на секунду задумался: интересно, что в следующий раз напишут? Ладно, если кому-то нравится мусолить слухи про «Химки» — пожалуйста. Раньше про «Спартак» много говорили, а теперь мы на первом месте», — сказал Садыгов «СЭ».

В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, отметившись 1 голом. «Химки» идут на 15-м месте турнирной таблице, набрав 13 очков в 23 матчах чемпионата России.

Илья Садыгов. «Если Юран намекал на меня, пусть скажет это в лицо». Илья Садыгов — о влиянии отца, Гогниеве и хейте

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Илья Садыгов
Туфан Садыгов
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