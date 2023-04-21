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Сегодня, 15:21

Заболотный заявил, что ЦСКА может прервать гегемонию «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

«Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России, действующий чемпион. Они побеждают в РПЛ раз за разом, и поэтому для всех команд петербуржцы — принципиальный соперник. «Зенит» в сезоне проигрывает очень редко, поэтому отобрать у них очки дорогого стоит.

И эта победа в первую очередь показывает нас с лучшей стороны. Значит, мы готовы к конкуренции, готовы выигрывать и снова готовы бороться за чемпионство. Игра стала основополагающей в том плане, что показала — мы можем и заслуживаем быть выше в таблице, чем сейчас.

— Получается, ты считаешь, что возможно прервать их гегемонию в чемпионате?

— Конечно, и ПФК ЦСКА это будет доказывать. Мы усиленно работаем над этим, — приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.

После 23 туров ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/exclusive/anton-zabolotnyy-eshche-osenyu-ya-byl-igrokom-glubokogo-zapasa-dazhe-predstavit-ne-mog-chto-vesnoy-v/
Антон Заболотный
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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