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Сегодня, 12:43

Камоцци назвал Кришито лучшим итальянцем в истории РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» назвал лучшего итальянца в истории РПЛ.

«Считаю Кришито лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Он был стабильнее всех и завоевал больше трофеев, по сравнению с остальными. Игрока судят по количеству игр и командам, в которых он выступал. Карьера Кришито заслуживает уважения», — сказал Камоцци «СЭ».

Кришито выступал в составе «Зенита» с 2011 по 2018 год. С питерцами он дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, а также выигрывал Кубок страны.

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