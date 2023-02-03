Камоцци назвал Кришито лучшим итальянцем в истории РПЛ

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» назвал лучшего итальянца в истории РПЛ.

«Считаю Кришито лучшим итальянцем, игравшим в РПЛ. Он был стабильнее всех и завоевал больше трофеев, по сравнению с остальными. Игрока судят по количеству игр и командам, в которых он выступал. Карьера Кришито заслуживает уважения», — сказал Камоцци «СЭ».

Кришито выступал в составе «Зенита» с 2011 по 2018 год. С питерцами он дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, а также выигрывал Кубок страны.