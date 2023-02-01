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Сегодня, 16:03

Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в итальянском чемпионате»

Виталий Косик
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна есть все шансы заиграть в серии А.

Ранее «СЭ» сообщал, что армянским хавбеком интересуются некоторые клубы из более сильных лиг, чем РПЛ.

«Ко мне действительно обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он — хороший игрок. У Сперцяна есть агент, который ведет его дела. Подойдет ли ему итальянский чемпионат? Думаю, да. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-spertsyana-est-vse-kachestva-chtoby-zaigrat-v-ital-yanskom-chempionate/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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24%

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Эдуард Сперцян
Футбол
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ФК Краснодар
Франко Камоцци
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