Камоцци: «У Сперцяна есть все качества, чтобы заиграть в итальянском чемпионате»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, считает, что у полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна есть все шансы заиграть в серии А.
Ранее «СЭ» сообщал, что армянским хавбеком интересуются некоторые клубы из более сильных лиг, чем РПЛ.
«Ко мне действительно обращались по поводу Сперцяна, я сказал, что он — хороший игрок. У Сперцяна есть агент, который ведет его дела. Подойдет ли ему итальянский чемпионат? Думаю, да. У него есть все качества, чтобы заиграть в Италии», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.
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