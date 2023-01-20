Камоцци заявил, что Кварацхелия и Пиняев могли оказаться в «Спартаке»

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что в свое время рекомендовал красно-белым подписать полузащитников Хвичу Кварацхелию и Сергея Пиняева.
Грузин выступает за «Наполи», а россиянин недавно перешел в «Локомотив».
«Хвича зарекомендовал себя хорошим игроком, как и Пиняев. Моя работа заключалась в том, чтобы сообщить «Спартаку» о хороших футболистах. Они действительно могли оказаться в «Спартаке». Но клубы не могут подписывать всех игроков, которых им советуют. Я рад, что не ошибся в ребятах. Они оба отличные футболисты», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне серии А Кварацхелия сыграл за «Наполи» 15 матчей, забил 7 мячей и сделал 7 результативных передач. Пиняев провел в РПЛ 11 матчей в составе «Крыльев Советов», забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи.
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Основные источники исследования