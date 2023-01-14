Франсуа Камано рассказал об ожиданиях от зимнего сбора «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, чего ждет от начала сборов.

«Нагрузка достаточно высокая, но все понимают, что это необходимо. Мы рады вернуться в строй, рады вернуться в работу. Все это мы переживем. Нужно будет возвращаться в чемпионат с новыми силами, чтобы выбираться из сложившейся ситуации и идти вверх по таблице», — цитирует Камано пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» в 17 турах РПЛ набрал 13 очков и занял 14 место. Сезон возобновится в марте 2023 года.

26-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате России, забив 2 гола и сделав 1 ассист.