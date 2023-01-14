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Сегодня, 11:59

Франсуа Камано рассказал об ожиданиях от зимнего сбора «Локомотива»

Виктория Кравченко
Франсуа Камано.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал, чего ждет от начала сборов.

«Нагрузка достаточно высокая, но все понимают, что это необходимо. Мы рады вернуться в строй, рады вернуться в работу. Все это мы переживем. Нужно будет возвращаться в чемпионат с новыми силами, чтобы выбираться из сложившейся ситуации и идти вверх по таблице», — цитирует Камано пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» в 17 турах РПЛ набрал 13 очков и занял 14 место. Сезон возобновится в марте 2023 года.

26-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате России, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

Источник: https://www.fclm.ru/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.57
Франсуа Камано
ФК Локомотив (Москва)
0
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