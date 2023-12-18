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Сегодня, 11:34

Фролов назвал Акинфеева легендой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как относится к словам президента ЦСКА Евгения Гинера, который высказал мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел Льва Яшина и Рината Дасаева.

«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошел ли он кого-то... Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-frolov-dlya-nashego-pokoleniya-akinfeev-takaya-zhe-legenda-kak-yashin-i-dasaev/
Евгений Фролов
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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