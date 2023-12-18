Фролов назвал Акинфеева легендой

Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов рассказал, как относится к словам президента ЦСКА Евгения Гинера, который высказал мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев превзошел Льва Яшина и Рината Дасаева.

«Игорь, кончено, легенда, выиграл много, в том числе в Европе. Превзошел ли он кого-то... Я читал интервью, в котором Игорь говорит, что ему неудобно, когда его сравнивают с такими легендами. Но для нашего поколения Акинфеев — такая же легенда, как и Яшин, Дасаев», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.