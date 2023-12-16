Футболист «Краснодара» отреагировал на возможное открытие городского аэропорта

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в комментарии для «СЭ» высказался о возможном открытии аэропорта в Краснодаре.

«Раз подтвердили, значит, хорошо! Что это значит? Да ничего. Дорога на игру будет меньше занимать времени. Сколько занимала дорога? К 20 часам близко не было. Часов 8 раньше было», — сказал Кривцов «СЭ».

15 декабря был совершен тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар и обратно. По его итогам будет принято решение о возможности снятия авиационных ограничений в аэропорту Краснодара, которые были введены в феврале 2022 года.