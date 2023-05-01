Мендель — о выездах в Крым: «Дороги убиты, гостиницы не особо хорошие»

Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о выездах в Крым.

«Помню, как было не очень комфортно. Однажды на обратном пути из Керчи из-за плохой погоды закрыли паром. Сказали ждать сутки минимум. Кто-то договорился с рыбацким паромом, и на нем, как-то уместившись, уплыли. Дальше нас забрала небольшая «Газель». В сумме добирались больше суток. Ялта понравилась, очень красивый город. Главные дороги, конечно, были убиты. Прям вообще убиты, очень плохие. А в целом-то нормально. Симферополь — город как город, вот Ялта поинтереснее. Но, конечно, гостиницы крымские были не особо хорошие», — приводит Sport24 слова Менделя.

Мендель выезжал в Крым, когда выступал в составе «Торпедо» и «Биолога» во второй лиге.