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Сегодня, 11:47

Мендель — о выездах в Крым: «Дороги убиты, гостиницы не особо хорошие»

Алина Савинова
Полузащитник «Факела» Андрей Мендель.
Андрей Мендель.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Факела» Андрей Мендель рассказал о выездах в Крым.

«Помню, как было не очень комфортно. Однажды на обратном пути из Керчи из-за плохой погоды закрыли паром. Сказали ждать сутки минимум. Кто-то договорился с рыбацким паромом, и на нем, как-то уместившись, уплыли. Дальше нас забрала небольшая «Газель». В сумме добирались больше суток. Ялта понравилась, очень красивый город. Главные дороги, конечно, были убиты. Прям вообще убиты, очень плохие. А в целом-то нормально. Симферополь — город как город, вот Ялта поинтереснее. Но, конечно, гостиницы крымские были не особо хорошие», — приводит Sport24 слова Менделя.

Мендель выезжал в Крым, когда выступал в составе «Торпедо» и «Биолога» во второй лиге.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-futbolist-mendel-o-vyyezdakh-v-krym-dorogi-ubity-gostinitsy-ne-osobo-khoroshiye-iz-kerchi-dobiralis-bolshe-sutok
Футбол
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