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Дзюба: «На самом деле я марионетка в руках Слуцкого»

Алина Савинова
Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своей творческой жизни на просторах интернета.

«Я полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле я марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

Также футболист назвал бывшего игрока «Спартака» Александра Мостового царем.

«Какие у меня первые мысли в голове, когда я слышу имя и фамилию Александра Мостового? Царь!» — добавил он.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года и забил 8 голов в 10 матчах за железнодорожников. Вместе с бывшим главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким он является ведущим YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-mostovoj-tsar-ya-marionetka-slutskogo/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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