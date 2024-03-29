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29 марта, 13:00

Футболист «Ростова» Комаров рассказал, что восхищается Захаряном

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением об Арсене Захаряне.

— Восхищаешься примером Захаряна?

— Конечно. Думаю, это очень непросто — так уехать. Поздравляю его с дебютным голом. Это круто — он не побоялся, поехал туда, попробовал на таком уровне, поиграл в Лиге чемпионов. Это того стоит.

— А то, что он так долго не мог забить — как к этому относиться?

— Думаю, что это нормально. Осваивался первое время, у него к тому же был языковой барьер. Надеюсь, что после дебютного гола у него все пойдет проще.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Сумма трансфера 20-летнего полузащитника из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро.

За испанский клуб хавбек отыграл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2028/29.

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
ФК Ростов
Иван Комаров
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