Футболист «Ростова» Комаров рассказал, что восхищается Захаряном

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» поделился мнением об Арсене Захаряне.

— Восхищаешься примером Захаряна?

— Конечно. Думаю, это очень непросто — так уехать. Поздравляю его с дебютным голом. Это круто — он не побоялся, поехал туда, попробовал на таком уровне, поиграл в Лиге чемпионов. Это того стоит.

— А то, что он так долго не мог забить — как к этому относиться?

— Думаю, что это нормально. Осваивался первое время, у него к тому же был языковой барьер. Надеюсь, что после дебютного гола у него все пойдет проще.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. Сумма трансфера 20-летнего полузащитника из московского «Динамо» составила 13 миллионов евро.

За испанский клуб хавбек отыграл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2028/29.