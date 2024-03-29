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29 марта, 12:45

Футболист «Ростова» Комаров высказался о сменивших спортивное гражданство россиянах

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» обсудил смену спортивного гражданства.

— То, что сборная отовсюду отстранена, не убивает мотивацию у молодых игроков?

— Я считаю, что сборная — это все равно очень приятно и почетно. Всех подряд туда не берут.

— Понимаешь людей, которые сейчас меняют гражданство? Армения, Грузия...

— Нейтрально к этому отношусь. Не хотел бы никого осуждать, это их дело.

— А сам бы так смог?

— Думаю, нет. Зачем мне это? Я здесь родился и вырос.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Комаров является воспитанником академии «Ростова». Свой дебютный матч за желто-синих он провел 19 июня 2020 года, выйдя на замену в игре 23-го тура РПЛ с «Сочи» (1:10).

Всего за ростовский клуб полузащитник отыграл 30 встреч, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезон-2028/29.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комарова в 400 тысяч евро.

РПЛ
ФК Ростов
Иван Комаров
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