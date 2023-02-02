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Сегодня, 10:56

Футболисты «Ростова» поздравили Карпина с днем рождения

Виктория Кравченко
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Игроки «Ростова» поздравили главного тренера команды и сборной России Валерия Карпина с днем рождения. Сегодня, 2 февраля, ему исполнилось 54 года. Футболисты поздравили специалиста перед тренировкой на сборах в ОАЭ.

«От лица всей команды хотел Вас поздравить с днем рождения. Пожелать Вам, самое главное, здоровья. Жорика. Не нервничать. А мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы Вы больше улыбались и меньше грустили», — сказал капитан «Ростова» Данил Глебов.

«Этого хотелось бы. Главное, психического здоровья мне, чтобы с вами с ума не сойти», — ответил Карпин.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.

Валерий Карпин
ФК Ростов
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