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Габулов: «Наибольшее шансы стать чемпионом у «Динамо»

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от последнего, 30-го тура чемпионата России.

«Наибольшее шансы стать чемпионом у «Динамо», так как сейчас оно на первом месте и есть запас. Все в руках бело-голубых, и они в собственной игре могут завоевать чемпионство. Хоть «Краснодар» и выступает дома, но психологическое преимущество у «Динамо», поскольку многие матчи они выигрывали на характере в отличие от «Краснодара» и «Зенита». Следовательно, «Динамо» наиболее раскрепощенно подойдет к матчу», — сказал Габулов «СЭ».

После 29 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками в активе. Лидирует «Динамо» (56), на второй строчке идет «Зенит» (54).

Константин Передерий

Владимир Габулов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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