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Сегодня, 17:29

Гаджиев назвал причину спада «Ростова» в концовке сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Ростов» провел серию неудачных матчей в завершающей части чемпионата РПЛ.

«Ростов» — это молодая команда. Поэтому в концовке сезона они из-за отсутствия опыта немного сдали. Прессинг, который они применяют на протяжении всей игры, отнимает много сил. И ростовчанам не хватило опыта рационального использования своих ресурсов", — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В 8 последних матчах «Ростов» одержал всего 1 победу, проиграв 3 заключительных встречи подряд. В результате за два тура до окончания чемпионата РПЛ команда, занимавшая второе место, сейчас располагается на четвертой позиции, отставая от находящегося на третьей строчке московского «Спартака» на 3 очка.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10888697-gadzhiev-nazval-prichinu-spada-rostova.html
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Гаджи Гаджиев
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