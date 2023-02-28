Гаджиев: «Мы пришли к тому, что из 20 игр в Европе выигрываем одну»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова экс-главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева, заявившего, что российская тренерская школа не хуже, чем зарубежная.

«Андрей Кобелев не очень далек от истины. Мы не можем сказать, что у нас есть грандиозные подвижки в развитии игры и подготовке кадров. Это одно направление, потому что развитие игры невозможно без подготовки тренерских кадров. Нельзя сказать, что у нас здесь все в порядке. Многие наши традиции мы утратили, к сожалению. Но то, что он в целом отмечает негативное влияние руководителей и агентов на подборку и расстановку кадров, это однозначно. Кто управляет процессом развития игры? Они. К чему мы пришли за последние 10-12 лет? Пришли к тому, что из 20 игр в Европе выигрываем одну. Конечно, это управленческая проблема», — приводит Metaratings.ru слова Гаджиева.

Ранее Гаджиев заявил, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Краснодара», в ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.