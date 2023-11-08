Гаджиев: «Хорошо, когда лучшие футболисты России остаются в РПЛ»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Андрея Аршавина об отъезде российских футболистов в Европу.

Ранее Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Ситуации бывают разные. Для нас хорошо, когда лучшие футболисты России остаются в РПЛ, тогда чемпионат становится сильнее. То, что сказал Аршавин — правильно. Нужно, чтобы чемпионат России был на хорошем уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.