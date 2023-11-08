Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:02

Гаджиев: «Хорошо, когда лучшие футболисты России остаются в РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Андрея Аршавина об отъезде российских футболистов в Европу.

Ранее Аршавин в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Ситуации бывают разные. Для нас хорошо, когда лучшие футболисты России остаются в РПЛ, тогда чемпионат становится сильнее. То, что сказал Аршавин — правильно. Нужно, чтобы чемпионат России был на хорошем уровне», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-horosho-kogda-luchshie-futbolisty-rossii-ostayutsya-v-rpl/
Андрей Аршавин
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
1
0
Читайте также
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
Фигуристка Акатьева готовится к этапам «Гран-при России» в Самаре и Москве
Совфед одобрил поправки в закон о выборах президента России
В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко
Песков сообщил об ответных мерах на передачу активов РФ Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС рассказали подробности встречи Мажича со «Спартаком» и «Динамо»

Погребняк: «Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол»