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Сегодня, 22:09

Погребняк: «Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о том, как поддерживает форму.

— Вы играете за команду «Чисто Питер» в Медиалиге. Профессиональную карьеру завершили?

— Логично, что завершил, исходя из возраста, — приводит «РБ Спорт» слова Погребняка.

— Вам 8 ноября 40 лет. Но вы худой мужчина. В форме.

— Каждый день тренируюсь. В хоккей играем, в футбол. С Романом Николаевичем (Широковым. — Прим. «СЭ»).

Последним клубом Погребняка, не считая его выступления в Медиалиге, был «Урал», который он покинул в 2021 году. Также 40-летний россиянин играл за «Тосно», «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит» и другие команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pogrebnyak-kazhdy-j-den-treniruyus-v-hokkej-igraem-v-futbol/
Павел Погребняк
Футбол
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