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Гаджиев рассказал, почему не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев объяснил, почему не стоит ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.

«Ужесточение лимита не приведет ни к чему хорошему. Сейчас есть конкуренция, и молодежь учится. Если к нам в Дагестан приедут борцы со всего мира, наши все равно выиграют. Потому что система работает с детства, они постоянно трудятся над собой, развиваются. Только благодаря этому они лучшие. Тренировки и соревнования — путь к успеху», — цитирует Гаджиева Legalbet.

РФС с сезона-2022/23 установил требования для клубов РПЛ, что в заявку может быть включено не более 13 легионеров, из которых одновременно на футбольном поле в матче чемпионата за один клуб могут находиться не более восьми легионеров.

Источник: https://legalbet.ru/news/gadzhiev-legioneram-v-rpl-nado-davat-igrat-oni/
РПЛ
РФС
Гаджи Гаджиев
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