Гаджиев заявил, что Евсеев готов работать с командой РПЛ

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от работы Вадима Евсеева в должности главного тренера «Факела», которую экс-футболист занял 1 мая.

«Евсеев готов работать с командой РПЛ. Думаю, что он справится со своими обязанностями в «Факеле». У него есть базовые знания работы тренера, знает сам предмет. Также у Вадима есть волевые качества и все остальное, чтобы работать в РПЛ. Но в данной ситуации многое зависит от других факторов, от самого воронежского клуба, уровня организации в нем, задач и много другого. Нужно ли «Факелу» было менять тренера в их ситуации за несколько туров до конца чемпионата? На этот вопрос никто не сможет ответить. Мы не знаем реальное состояние команды и клуба, в котором он находится. Последнюю же игру «Факел» сыграл нормально — победил «Динамо». Возможно, вопрос увольнения тренера стоял давно, а Евсееву нельзя было уходить из «Шинника», пока он гарантированно не сохранит команду в Первой лиге. Предварительные переговоры могли быть уже давно. Это я допускаю, как один из возможных вариантов», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

«Факел» (21 очко) после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.