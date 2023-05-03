Тихонов: «Если бы у «Спартака» все были здоровы, был бы другой результат»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов впечатлениями от матча красно-белых с «Ростовом» (1:1).

«Какие впечатления от матча «Спартак» — «Ростов»? Любая команда зависит от лидеров, которые делают результат. У «Спартака» весна очень рваная — часть игроков не могли выйти на Кубок из-за дисквалификации, были травмы — и состав всегда ротировался. Что в атаке, что в обороне. Травма Промеса — посмотрите, сколько от него зависит. Когда идет постоянно ротация, ни к чему хорошему это не приводит. Уберите из «Зенита» Малкома, Вендела и Клаудиньо — и посмотрим, как это будет. От них зависит очень многое. В «Спартаке» многое зависит от Соболева, но он на Кубок не играл. Промес был травмирован, Мозеса нет. Поэтому у «Спартака» и получилась такая рваная весна. Если бы все были здоровы, был бы другой результат», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Ростов» уже не сможет обойти «Зенит» в турнирной таблице.