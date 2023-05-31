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Сегодня, 16:47

Гаджиев заявил, что зона вылета в РПЛ слишком большая

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с Legalbet заявил, что зона вылета в РПЛ слишком большая.

«Увеличить зону вылета в РПЛ и количество команд в стыковых матчах? Не считаю, что это правильно, потому что и сейчас зона большая. Четыре команды могут вылететь — это и так 25%. Четвертая часть на грани вылета. Это много, а не мало. Когда даже такой регламент принимался, то многие эксперты считали, что двух команд достаточно. Еще и потому, что тем командам, которые могут подняться в РПЛ, нужна адаптация», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

В текущем регламенте РПЛ 16-я и 15-я команды в турнирной таблице вылетают напрямую, а 14-й и 13-й клубы сыграют в стыковых матчах с коллективами из Первой лиги, занявшими третью и четвертую строчки.

Источник: https://legalbet.ru/news/15425101/
Футбол
РПЛ
Гаджи Гаджиев
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