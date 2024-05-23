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Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос». Россиянину повезло с жеребьевкой

Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос»
Сергей Подушкин
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Андрею Рублеву досталась куда более тяжелая сетка на Открытом чемпионате Франции.

Жеребьевка «Ролан Гаррос», прошедшая в Париже, не обошлась без сюрпризов. Уже в первом круге 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции испанец Рафаэль Надаль сыграет с Александром Зверевым из Германии. Причем в эту четверть попал и лучший российский теннисист Даниил Медведев. В свою очередь, Андрей Рублев оказался в одной четверти с испанцем Карлосом Алькарасом. Оцениваем шансы Медведева, Рублева и других наших теннисистов и теннисисток на грунтовых парижских кортах.

Есть шансы на российский четвертьфинал

Напомним, что Медведев в свежем рейтинге был отодвинут Зверевым с четвертой строчки на пятую. Тогда это казалось неприятным, ведь в четвертьфинале существовала вероятность встречи с кем-то из трех суперзвезд — сербом Новаком Джоковичем, итальянцем Янником Синнером или Алькарасом. Однако теперь можно сказать, что Даниилу отчасти повезло «избавиться» от четвертого номера посева. Ведь занявшего это место триумфатора «мастерса» в Риме Зверева на старте ждет игра с самим грунтовым королем.

Да, Надаль до сих пор не вышел на свой уровень после травмы, но корты «Ролан Гаррос» можно назвать его местом силы. И нет никаких сомнений, что в стартовой встрече Рафа выложится по максимуму для победы. Кстати, в последний раз теннисисты встречались два года назад как раз на Открытом чемпионате Франции — тогда в концовке второго сета Александр неудачно упал и получил тяжелейшую травму голеностопа.

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Медведев, в свою очередь, избежал возможной встречи до полуфиналов с трио лидеров рейтинга. Хотя нельзя сказать, что получил проходную сетку. Так, соперником по первому кругу будет упорный немец Доминик Кепфер, во втором круге он может встретиться с сербом Миомиром Кецмановичем, в третьем — с аргентинским грунтовиком Мариано Навоне, а в четвертом — с австралийцем Алексом де Минауром или Александром Бубликом из Казахстана.

Также в эту четверть попал и прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов, который в третьем круге идет на датчанина Хольгера Руне, а в четвертом — на Зверева или, возможно, Надаля. Конечно, российский четвертьфинал Медведев — Хачанов был бы для нас идеальным вариантом развития событий, но обоим россиянам дойти до этой стадии будет крайне непросто. Если же это получится, то в полуфинале возможна встреча с действующим чемпионом Джоковичем. Пусть серб не так хорош в этом году, на «Больших шлемах» он умеет выходить на пик формы.

Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

В нижней половине сетки с точки зрения вывески эффектно будет выглядеть полуфинал Синнер — Алькарас. Но не стоит забывать, что Карлос пропустил «мастерс» в Риме из-за болей в предплечье, а Янник — из-за травмы бедра. Оба до последнего сомневались в целесообразности участия в «Ролан Гаррос», но все же решились на выступление. Хотя соперники наверняка постараются воспользоваться не лучшим состоянием привычных фаворитов. В том числе и чемпион мадридского «мастерса» Рублев.

Россиянин, напомним, в столице Испании в четвертьфинале переиграл Алькараса, теперь же они могут встретиться на этой стадии Открытого чемпионата Франции. Андрей начнет турнир матчем с японцем Таро Даниэлем, и не сказать, что до четвертого круга его ждут очень опасные оппоненты. Зато в игре за выход в четвертьфинал возможна встреча со Стефаносом Циципасом из Греции. Всего же в мужской основной сетке сыграют шестеро наших теннисистов, причем Павел Котов уже на старте получил в оппоненты сеяного британца Кэмерона Норри.

Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

Эрику Андрееву ждет матч с Соболенко

У женщин в основной сетке сыграют как минимум 14 россиянок, при этом их число может увеличиться за счет победительниц квалификации. Сразу шесть наших теннисисток попали в посев, что позволило им избежать матчей с топ-теннисистками до третьего-четвертого кругов. Меньше всего повезло Эрике Андреевой — старшая сестра вундеркинда Мирры Андреевой начнет турнир поединком со второй сеяной Ариной Соболенко из Белоруссии. 17-летняя Мирра стартует матчем с американкой Эминой Бектас, занимающей 98-е место в рейтинге WTA. Но уже во втором круге может сыграть с опытнейшей белоруской Викторией Азаренко.

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Обе Андреевы располагаются в одной четверти, так что младшая из сестер идет на Соболенко в четвертьфинале. Хотя туда еще надо дойти — помимо Азаренко помешать этому могут, в частности, гречанка Мария Саккари и россиянка Дарья Касаткина.

Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

В соседнюю четверть попала Елена Рыбакина из Казахстана, которой, в частности, постараются помешать дойти до полуфинала россиянки Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова и украинка Элина Свитолина. Первый номер посева получила лидер мирового рейтинга Ига Свентек из Польши, которая уже во втором круге может сыграть с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой.

В третьем круге не исключен матч Свентек с Вероникой Кудерметовой, в четвертом — с Екатериной Александровой и Анастасией Потаповой, а в четвертьфинале — с американкой Даниэль Коллинз. В соседней четверти располагаются, в частности, россиянка Людмила Самсонова и американка Кори Гауфф. Напомним, что турнир в Париже продлится с 26 мая по 9 июня.

Матчи первого круга с участием россиян
Мужчины
Даниил Медведев (Россия, 5) — Доминик Кепфер (Германия)
Андрей Рублев (Россия, 6) — Таро Даниэль (Япония)
Карен Хачанов (Россия, 18) — Сумит Нагал (Индия)
Павел Котов — Кэмерон Норри (Великобритания, 32)
Аслан Карацев — Александр Шевченко (Казахстан)
Роман Сафиуллин (Россия) — Душан Лайович (Сербия)

Женщины
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Магдалена Фрех (Польша)
Вероника Кудерметова (Россия, 29) — Мария Боузкова (Чехия)
Анастасия Потапова (Россия) — Камилла Рахимова (Россия)
Екатерина Александрова (Россия, 16) — Виктория Томова (Болгария)
Диана Шнайдер (Россия) — Хло Паке (Франция)
Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Бюрель (Франция)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — победитель квалификации (Q)
Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай)
Эрика Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Мария Тимофеева (Россия) — Ван Яфань (Китай)
Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния)
Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США)
Людмила Самсонова (Россия, 17) — Магда Линетт (Польша)

Теннис
Ролан Гаррос
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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