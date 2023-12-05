Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:17

Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений во всех турнирах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что игроки и тренерский штаб клуба отдают максимум сил на тренировках, также они стали лучше друг друга понимать, поэтому промежуточным результатом является серия из 11 матчей без поражений в различных турнирах.

«Главная причина 11 матчей без поражений подряд в том, что тренерский штаб и наши футболисты отдают максимум сил на тренировках. Также тренерский штаб со временем стал лучше понимать команду, ее возможности, как коллективные, так и индивидуальные. Футболисты тоже привыкают к требованиям тренерского штаба. В совокупности это все дает такой промежуточный результат. Важно сказать, что он именно промежуточный, теперь все наши мысли должны быть о матче в Воронеже», — приводит слова Гафина ТАСС.

После 17 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).

Источник: https://tass.ru/sport/19455763
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фамейе рассказал, что сталкивался с расизмом со стороны партнера по «Оренбургу»

Алаев — о срыве Галактионова и Абаскаля: «Конечно, это нас не красит»