Гафин объяснил серию «Динамо» из 11 матчей без поражений во всех турнирах

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что игроки и тренерский штаб клуба отдают максимум сил на тренировках, также они стали лучше друг друга понимать, поэтому промежуточным результатом является серия из 11 матчей без поражений в различных турнирах.

«Главная причина 11 матчей без поражений подряд в том, что тренерский штаб и наши футболисты отдают максимум сил на тренировках. Также тренерский штаб со временем стал лучше понимать команду, ее возможности, как коллективные, так и индивидуальные. Футболисты тоже привыкают к требованиям тренерского штаба. В совокупности это все дает такой промежуточный результат. Важно сказать, что он именно промежуточный, теперь все наши мысли должны быть о матче в Воронеже», — приводит слова Гафина ТАСС.

После 17 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).